عاجل.. السيسى يستعرض تطورات نشاط صندوق مصر السيادى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات نشاط "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة.

ووجه الرئيس، بتركيز صندوق مصر السيادى، فى آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال تصور علمى لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الأعلى.

كما وجه الرئيس، بتعظيم دور الصندوق فى توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثمارى بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خصوصًا فى مجالات الذكاء الاصطناعى والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصرى، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 التى تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا فى مسيرة التنمية.

وتم عرض مستجدات استغلال مبنى مجمع التحرير، بما فى ذلك دراسات ومقترحات تطويره، ووجه الرئيس بأن تتم هذه العملية فى إطار تحقيق التناغم والتكامل بين جهود التطوير والتحديث فى منطقة وسط القاهرة.

وشهد الاجتماع عرض مجمل نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث تم تأسيس 4 صناديق فرعية تابعة للصندوق بهدف ضخ استثمارات مباشرة فى عدد من القطاعات، وأهمها الصناعة والطاقة ونظام الرعاية الصحية الشامل، فضلاً عن استعراض الخطة التنفيذية فى هذا الصدد لقطاع السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

واطلع الرئيس، كذلك على نشاط الصندوق فى قطاع اللوجستيات، لا سيما إنشاء مخازن استراتيجية لتخزين الدواء والمستلزمات الطبية وفقًا لمعايير جودة التخزين العالمية، لتلبية احتياجات القطاع الصحى الحكومى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة المخازن التموينية على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التموين، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية وفقًا للمناطق الأكثر احتياجًا فى المحافظات المختلفة.