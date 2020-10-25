ننشر نص اللائحة الأولية لمجلس الشيوخ قبل مناقشتها

حصل دوت الخليج، على نص اللائحة الداخلية، التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وتناقشها لجنة إعداد اللائحة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أن ينتهى المجلس من إقرار اللائحة خلال 30 يوما.





وتضم اللجنة فى عضويتها، وكيلى المجلس المستشار بهاء أبوشقة، والنائبة فيبى فوزى، كما تضم اللجنة فى عضويتها قامات قانونية وسياسية، كالمستشار فرج الدرى، والدكتور محمد شوقى، وحسام الخولى، ومحمد شبانة، وسامح عاشور، وهانى سرى الدين، وغيرهم من أعضاء اللجنة. وستكون أعمال اللجنة مغلقة بعيدا عن كافة وسائل الاعلام.

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