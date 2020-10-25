صور .. رائد مقدم يزور دائرة شبرا ويستمع إلى شكاوى الأهالى

زار رائد مقدم، مرشح حزب المصريين الأحرار، بدائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، منطقة "حكر عزت"، والتقى الأهالى لمناقشة عدد من المشكلات الخاصة بهم ومتطلباتهم والسعى على حلها.





وأعلن أهالى الدائرة عن تأييدهم ودعمهم لمرشح المصريين الأحرار، مؤكدين دعمهم للشباب أصحاب الرؤية الهادفة لرفع مستوى الخدمات.

كان رائد مقدم عقد عدة مؤتمرات انتخابية حضرها أهالى شبرا، حيث طرح عليهم رؤيته للحلول العملية لمشاكل الدائرة وسط ترحيب وتأييد كبير منهم.

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