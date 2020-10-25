صور .. محافظ الفيوم يتابع سير العملية الانتخابية وانتظام التصويت باللجان

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بلجان التصويت خلال اليوم الثانى بانتخابات مجلس النواب 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية التصويت بمركزى أبشواى ويوسف الصديق.





وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيانه، اليوم الأحد، إن الجولة شملت لجان معهد سنرو الابتدائى بمركز أبشواى، واطمأن على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقر الانتخابى، كما تفقد أماكن انتظار الناخبين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع الأنصارى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بأدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظاً على سلامة الجميع، ووجه بتوفير كمامات إضافية لتوزيعها على الناخبين المترددين على اللجنة بعد نفاذ الكمامات من اللجنة.

كما تفقد المحافظ معهد فتيات سنرو الإعدادى، ووجه بتوفير فريق طبى كامل بالمقر، لتقديم الخدمات الصحية والتدخل فى حالات الطوارئ، فضلاً عن تفقد لجان التصويت بمعهد فتيات العجميين الأزهرى، ورصد المحافظ وجود مقهى بجوار المقر الانتخابى، وآخر بطريق أبشواى السياحى يقدمان الشيشة للمترددين عليهما، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما من حيث الغلق وتحرير المحاضر.

وأضاف بأن الأنصارى تفقد اللجنة العامة للدائرة الرابعة بمركز أبشواى ومقرها مدرسة أبشواى الثانوية الزراعية بأبوكساه، واطمأن على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأكد على ضرورة توفير مولدات كهربائية لمواجهة أى ظروف طارئة لانقطاع التيار الكهربائى.

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن ضبط سيارة نقل كبيرة بمقطورة تسير عكس الاتجاه بطريق أبشواى أبوكساه، لافتاً إلى سحب تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه بإزالة نواتج التطهير من على جانبى إحدى الترع بطريق أبشواى السياحى.

وفى السياق نفسه، تفقد محافظ الفيوم لجان التصويت بمدرستى الشواشنة الابتدائية والشواشنة الثانوية، بمركز يوسف الصديق، حيث تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الوقائية وتواجد الفريق الطبى بالمقرات الانتخابية، وأكد على ضرورة منع الدعاية الانتخابية للمرشحين أمام المقرات.

وأشار إلى انتظام العملية الانتخابية بجميع لجان التصويت بمختلف المراكز والقرى، دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أية مخالفة حتى الآن، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

وذكر أنه يتم مراجعة كل التجهيزات اللوجستية بالمقار العامة للانتخابات للتأكد من جاهزيتها لأعمال تسليم نتائج الفرز عقب انتهاء التصويت، وناشد الأنصارى جميع مواطنى المحافظة بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء فترة التصويت فى التاسعة من مساء اليوم، لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.