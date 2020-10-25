السيسي يكلف بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة ”مصر الرقمية” 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت ووزير الاتصالات.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي.

كما وجه الرئيس تعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.

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