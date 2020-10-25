ناشدهم الرئيس بتوريد فائض حاجتهم من المحصول.. وزير الزراعة يكرم مزارعي القمح الأعلى إنتاجية

تنتهج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سياسة تحفيزية وتشجيعية للمزارعين المصريين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح؛ وفي هذا السياق، من المقرر أن يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية في محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2020، غدا الاثنين 26 أكتوبر.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في وقت سابق، إلى أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالقمح، في موسم 2020، بلغ 3.4 مليون فدان، بإجمالية إنتاج للمحصول بلغ نحو 9.2 مليون طن؛ وكان سعر الأردب 700 جنيه؛ وذلك، في كلمة له خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة، في 22 أبريل 2020؛ حيث لفت وزير الزراعة إلى أن السعر تعدى السعر العالمي للقمح، باعتباره سعرا مدعوما من الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ناشد للمزارعين لتوريد فائض حاجتهم من إنتاج القمح لهذا العام، في ظل السعر المطروح، وذلك في إطار استعداد الدولة لمرحلة ما سمى عدم اليقين فيما بعد الإغلاق العام الذي فرضه انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والذي من المتوقع تأثيره على حركة التجارة العالمية، وفي القلب منها توريدات القمح؛ وذلك حتى ديسمبر المقبل 2020، بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.