الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي

وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المجلس في برقية التهنئة: "سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان".