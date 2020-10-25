وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال المجلس في برقية التهنئة: "سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.