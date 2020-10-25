ننشر كشوف أسماء المحامين الجدد المقبلين على حلف اليمين

ننشر كشوف جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد المنعقد أيام 27 و28 أكتوبر الجاري، وأيام 1 و2 و3 نوفمبر المقبل. وتعقد جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة يوم 27/10/2020 لنقابات: «شمال القاهرة – جنوب القاهرة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية». وتعقد جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة يوم 28/10/2020 لنقابات: «القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة. كما تعقد جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة يوم 1/11/2020 لنقابات: «شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المحلة الكبرى – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية وتقام جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة يوم 2/11/2020 لنقابات: «شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا – المنوفية». كما تقام جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة يوم 3/11/2020 لنقابات: «الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر

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