اتحاد المصريين بالسعودية يناشد الغرف التجارية بمقاطعة المنتجات التركية

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه استكمالًا للحملة التي اطلقها الإتحاد تحت شعار "كلنا مع السعودية" لمقاطعة المنتجات التركية تأتي إمتدادًا لحملة المملكة العربية السعودية التي اطلقت تحت شعار "أردوغان يحارب بلادنا بأموالنا "

ووجه المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد خطابا باسم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مضمونه انه حرصا على اعلاء موقف الوطن في مواجهه كافة التحديات واسوة بما أتخذ من إجراءات من قبل تجار وصناع ومستهلكي المملكه العربية السعودية في دعوتهم لمقاطعة المنتجات التركية فأنه نيابة عن جموع المصريين بالخارج الذين يمثلون خط الدفاع الاول عن مصرنا الحبيبة أناشدكم بمقاطعة المنتجات التركية التي تستخدم عائداتها في محاربة بلادنا سواء عن طريق القنوات الممولة من قبل تركيا وقطر لبث سمومها من شائعات مغرضه لا اساس لها من الصحة او عن طريق دعمهم للاهارب بصوره المختلفة .