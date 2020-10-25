صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه استكمالًا للحملة التي اطلقها الإتحاد تحت شعار "كلنا مع السعودية" لمقاطعة المنتجات التركية تأتي إمتدادًا لحملة المملكة العربية السعودية التي اطلقت تحت شعار "أردوغان يحارب بلادنا بأموالنا "
ووجه المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد خطابا باسم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مضمونه انه حرصا على اعلاء موقف الوطن في مواجهه كافة التحديات واسوة بما أتخذ من إجراءات من قبل تجار وصناع ومستهلكي المملكه العربية السعودية في دعوتهم لمقاطعة المنتجات التركية فأنه نيابة عن جموع المصريين بالخارج الذين يمثلون خط الدفاع الاول عن مصرنا الحبيبة أناشدكم بمقاطعة المنتجات التركية التي تستخدم عائداتها في محاربة بلادنا سواء عن طريق القنوات الممولة من قبل تركيا وقطر لبث سمومها من شائعات مغرضه لا اساس لها من الصحة او عن طريق دعمهم للاهارب بصوره المختلفة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد المصريين بالسعودية يناشد الغرف التجارية بمقاطعة المنتجات التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.