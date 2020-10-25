وسط ترحاب وهتافات المواطنين.. أبو العينين يدلي بصوته بلجنة مدرسة «صلاح سالم» بشارع المحطة

وصل محمد أبو العينين، مرشح مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بشارع المحطة في الجيزة، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020.

واستقبل محمد أبو العينين، حشد من مؤيديه من مواطني الجيزة بالهتافات والترحاب، قبل أن يتوجه إلى مقرر اللجنة لمباشرة عملية الاقتراع.

ويحظى المرشح محمد أبو العينين، بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، نظرًا لخبراته البرلمانية السابقة وخدماته المستمرة للدائرة، ورؤيته التطويرية التي يعتمدها كبرنامج انتخابي للنهوض بكافة المجالات الخدمية والتنموية والبيئية في محافظة الجيزة.

ويتنافس على مقعدي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، 19 مرشحا لحسم مقعدين بمجلس النواب القادم.