انت الان تتابع تفاصيل خبر تصريحات جديدة لوزير التموين عن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والمرحلة الأولى إضافة 2 مليون مولود والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك خلال إدلاءه بصوته في انتخابات مجلس النواب، في العجوزة بمدرسة الأورمان الإعدادية، وجاءت تصربحاته رداً على أسئلة بعض المواطنين فيما يخص إضافة المواليد التي تم تسجيلها على موقع دعم مصر.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والمرحلة الأولى إضافة 2 مليون مولود

وأكد وزير التموين أن الحكومة حريصة كل الحرص على دعم الفئات الأكثر جاجة، مشيراً إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية العليا بذلك برعاية هذه الفئات، كما رد المصيلحي على استفسارات لعديد من المواطنين الذين كانوا يدلون بأصواتهم أثناء تواجده بلجنة الإنتخابات.

وعن موعد إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، قال المصيلحي أن هذا قرار يحتاج موافقة مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس النواب من أجل اعتماد ميزانيته، وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الوزارة مستمرة في استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الدخل المنخفض، والمستفيدين من معاشات التضامن وتكافل وكرامة.

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وأشار وير التموين إلى أن المرحلة الأولى من إضافة المواليد ستتضم ما يقرب من 2 مليون مولود جديد، والأولوية للأكثر احتياجاً، مضيفاً أنه سوف يتم استبعاد الفئات الغير مستحقة أولاً، وحرص الوزير على الإستماع للمواطنين مما جعلهم يرددون تحيا مصر.