عميد كلية الدراسات الإفريقية يشيد بجهود وزير الأوقاف فى نشر صحيح الدين

وجه الدكتور محمد على نوفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهده الكبير فى نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة.





وأشاد نوفل، خلال افتتاح معرض الكتاب بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقى، فى إطار احتفال الأكاديمية بيوم "الحكاية هى مصر"، اليوم الأحد، بإصدارات وزارة الأوقاف المترجمة للغات الأجنبية، خصوصًا الإفريقية فى مجال التجديد. وبحسب بيان نشرته وزارة الأوقاف، أكد عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن هذه الترجمات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديثة، وأن وزارة الأوقاف رائدة فى مجال نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة.

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