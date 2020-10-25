مستشفى الحياة بورفؤاد تقدم 25 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى

قدم التأمين الصحى الشامل، 25 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من خلال مستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام الثانى من انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل بورسعيد، والتى شملت 924 كشفا بالعيادات الخارجية بالمستشفى فى مختلف التخصصات الطبية "باطنة عامة، أطفال، نفسية وعصبية، روماتيزم وتأهيل، جلدية، علاج طبيعى"، بالإضافة إلى 23 ألفا و429 فحوصا طبيا ومعمليا، و647 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى ومتوسطة.

وأضافت أن العمليات شملت إجراء 33 عملية كبرى و54 عملية متوسطة و560 عملية صغرى، فى مختلف التخصصات الطبية "الجراحة العامة، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة عظام عامة، جراحة النساء والتوليد، جراحة الفم والأسنان"، لافتة أن الطاقة الاستيعابة للمستشفى تبلغ 25 أسِرة داخلى و16 عناية كبار و6 حضانات، بالإضافة إلى غرفتين عمليات.

وفى سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء العمل بوحدة السمعيات والكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة ببورسعيد، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات متميزة، ومنها، "جهاز الانبعاث الصوتى" المتعلق بقياس السمع فى حديثى الولادة والكبار عن طريق قياس استجابة قوقعة الأذن، و"جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى" ويقدم خدمات قياس رد فعل عضلة الأذن مع الصوت وتحدد وظائف الأذن الوسطى وقياس وظائف قناة استاكيوس، إلى جانب "جهاز قياس السمع بالنغمات" لقياس السمع فى الكبار مع تفسير الكلام وقياس السمع للأطفال من سن 4 سنوات مع تفسير الكلام، تحت إشراف أطباء متخصصين، أيام السبت والإثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

كما أعلنت عن إنجاز جديد لمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، بنجاح عملية تداخل الأمعاء أجريت لطفلة تبلغ من العمر 9 أشهر، حضرت إلى المستشفى وهى تعانى من نزلة معوية شديدة لمدة يومين، وبالكشف الطبى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة تبين أن لديها حالة تداخل للأمعاء ووجود تداخل بين النهاية الطرفية للأمعاء الدقيقة مع القولون الصاعد، وعليه تم إدخال الطفلة على وجه السرعة فى أقل من ساعة إلى غرفة العمليات وتم إنقاذ الطفلة من حدوث غرغرينة، وتمت العملية بنجاح، تحت الإشراف الطبى لقسم الجراحة بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد.