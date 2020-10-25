غرفة عمليات مستقبل وطن بالإسكندرية : لا أحداث مؤثرة على سير الانتخابات

أعلنت غرفة عمليات مستقبل وطن بالإسكندرية انتظام العملية الانتخابية، وعدم وجود ما يعكر صفو العملية الانتخابية، خلال اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب، حيث ستغلق اللجان أبوابها فى التاسعة مساء.





وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، إن شباب وأعضاء حزب مستقبل وطن بالإسكندرية واصلوا تواجدهم فى محيط اللجان لمساعدة المواطنين، وذلك منذ بدء التصويت فى التاسعة صباحا، وذلك من خلال مقار اعرف لجنتك، المتواجدة بجميع أقسام المحافظة، حيث يزود كل شاب بلاب توب وسيلة اتصال بالإنترنت لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم.

وأشاد ضيف لله، بالمشاركة الايجابية لكبار السن والمرأة، مشيدا بوجود الشباب اليوم داخل اللجان، ومشيرًا إلى أن مشاركة المصريين تعبير حقيقى عن حالة الاصطفاف الوطنى بين الشعب والقيادة السياسية لمواجهة التحديات السياسية والانتصار عليها.

من جانبه، قال المهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالإسكندرية، إن غرفة عمليات الحزب لم ترصد مخالفات خلال اليوم الثانى، مشيرًا إلى انتظام سير العملية الانتخابية.

وأضاف الخيال، أن غرفة عمليات المحافظة رصدت إقبالا متوسطا فى أغلب دوائر المحافظة.

ونظمت القائمة الوطنية بدائرة غرب الدلتا، مسيرة حاشدة بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، ودعم القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالإسكندرية.

وردد المشاركون فى المسيرة عددًا من الهتافات أبرزها، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ورفعوا أعلام مصر، داعين جموع المواطنين، للنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مؤكدين أن الشعب لديه من الوعى ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته والمشاركة فى الانتخابات لرسم خارطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

وقد انطلقت العملية الانتخابية لمجلس النواب بجميع المقار الإنتخابية على مستوى المحافظة صباح أمس السبت. ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف ناخب. وتتكون الإسكندرية من 6 دوائر المنتزه والرمل، وسيدى جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة.

ويبلغ عدد المرشحين بالإسكندرية 215 مرشحًا، للفوز بعدد 16 مقعدًا، بمجلس النواب، وينافس الحزب بـ ١٥ مرشحا فى الفردى، وعدد 42 مرشحا على قائمة التحالف الوطنى "من أجل مصر"، عن محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.