وكيلة الشيوخ عن قائمة المعينين : كوكبة وإضافة للمجلس

قالت فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنذ توليه مقاليد الأمور وضع أسس عمل المرأة فى المراكز القيادة وخلق المناخ لذلك مما شجعها على إثبات الذات.





وأضافت فوزى، فى تصريحات لها، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى، مهد الطريق والمناخ أمام المرأة المصرية لتولى المراكز القيادية فى العمل العام، وأن عصر المرأة المصرية بدأ منذ قيام دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسى، وأن المرأة المصرية أثبتت أنها جديرة بهذا التقرير والاهتمام، معربة عن أملها فى المزيد لتأكيد دور المرأة الريادى فى الدولة المصرية.

وحول الاجتماع الأول للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أشارت فيبى، إلى أن اللجنة تسعى إلى لائحة تليق بتاريخ مجلس الشيوخ ونوابه، وأن هناك لائحة موجود بالفعل ستكون محل مناقشة والتى بدأت بالفعل اليوم بين أعضاء اللجنة، خلال الاجتماعات القادمة.

ونوهت إلى أن هدف مناقشة اللائحة التى وضعتها الأمانة العامة للمجلس، العمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل فى المجلس وتوضح واجبات وحقوق النواب والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة، والدور المناط به المجلس فى فصله التشريعى الأول.

وأعربت عن أملها أن يتم الانتهاء من اللائحة خلال 30 يوما كما طلب رئيس المجلس خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدة أن الجميع يسعى إلى إعداد لائحة تليق بتاريخ ودور مجلس الشيوخ ونوابه.

وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بالأعضاء المعينين، وأكدت أن الاختيار راعى ضم خبرات من كل المجالات، واصفة هذه التعيينات بأنها "كوكبة وإضافة لمجلس الشيوخ، لأنها تضم كل الخبرات العسكرية والسياسية والإعلامية وغيرها".

وأوضحت أن هذه الشخصيات العامة الموجودة فى مجلس الشيوخ سواء بالانتخاب أو التعيين سنتعكس على عمل المجلس فى العمل التشريعى والنيابى، مشيرة إلى أن وجود هذه الخبرات ستساهم فى تحليل الظواهر الاجتماعية، ومعرفة أسبابها وطرح الحلول والعمل على صياغة التشريعات التى تتعامل مع هذه الظاهرة للقضاء عليها ومواكبة التغيرات على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن بناء الشخصية المصرية ستكون من أولويات عمل المجلس، من خلال التشريع والتنسيق مع الغرفة الأولى مجلس النواب، مشددة على أن التنسيق سيكون أساس عمل مجلس النواب والشيوخ لخدمة الصالح العام واستقرار الدولة المصرية.