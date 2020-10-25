صور.. محمد أبوالعينين يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

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وانطلقت العملية الانتخابية فى يومها الثانى، مع دقات التاسعة صباح اليوم الأحد، ومن المقرر غلق صناديق الاقتراع فى التاسعة من مساء اليوم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت فى اليوم الثانى والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، داخل 10240 لجنة فرعية.
ولم ترصد الهيئة، أى شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وتواصل غرفة عمليات الهيئة، استقبال استفسارات جميع أطراف العملية الانتخابية والرد عليها فى الحال.
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