”السياحة” تواجه مراكز الغوص بسرعة إنهاء إجراءات تجديد التراخيص 



قام قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والاثار على استمرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج وخاصة إلى المدن السياحية الساحلية، وفي ضوء الدور الرقابي للوزارة على المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.

وأوضحت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن اللجان قامت بتفتيش وفحص ٥٠ مركز غوص، و٤٩ مركز أنشطة بحرية، كما وجهت ٩ إنذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية لحثهم على سرعة إنهاء إجراءات تجديد التراخيص، بالإضافة إلى وجود ٣٢ مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية مغلقة تأثراَ بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ورصدت اللجان خلال عملية التفتيش والفحص عدد من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية والتي تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والاثار وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ورصدت اللجان أيضا عددًا من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية " السنوركل- الغوص".

وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة إلى أن هذا يأتي استكمالا لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

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