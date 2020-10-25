تقارير إنجليزية: أحمد حجازي ينتقل إلى اتحاد جدة مقابل 4 ملايين إسترليني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيمة الصفقة المنتظرة، التي سوف يرحل من خلالها المدافع المصرى أحمد حجازى، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية مساء اليوم الأحد.

وفقا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن اتحاد جدة قدم عرضا لفريق وست بروميتش ألبيون، بقيمة 4 ملايين إسترليني، للحصول على خدمات أحمد حجازى، وهو العرض الذى وافق عليه النادى الإنجليزي، خاصة وأنه يرضى طموحات إدارة النادى، للتخلى عن المدافع المصرى، بعدما كان هناك تحفظ على بيعه بشكل نهائى وكانت الصفقة تتجه نحو الإعارة مدة موسم بنية البيع، إلا أن المبلغ المعلن يكشف أن الصفقة بيع نهائى.

أضافت الصحيفة، أن أحمد حجازى، يعد اللاعب الأعلى أجرا في صفوف وست بروميتش ألبيون، بقيمة 70 ألف إسترليني أسبوعيا، ولكنه سيرتفع بكل تأكيد مع انتقاله إلى فريق الاتحاد السعودي. وكان المدافع المصرى، قد شارك للمرة الأولى مع فريق وست بروميتش، هذا الموسم، فى لقاء بيرنلى، الذى انتهى سلبيا، الاثنين الماضى، فى الجولة الخامسة، من البريميرليج، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى بداية الموسم الجاري.

ويستعد أحمد حجازى، للانضمام لصفوف منتخب مصر، لخوض مواجهتى منتخب توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.