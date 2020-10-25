خالد الجندي عن الممتنع بإدلاء صوته في الانتخابات: كاتم للشهادة.. وآثم قلبه (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الممتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب يعتبر ككاتم الشهادة وطبقًا لكلام الله من يكتمها فهو آثم قلبه، منوهًا بأنه أدلى بصوته وشعر بوجود مسئولية من المصريين تجاه الانتخابات وإحساس بالنعمة التي منحها الله لهم.
وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن يوجد أعداد جيدة وسط جو من البهجة والسعادة، مشيرًا إلى أنه نوع من أنواع الاختيار الواجبة على المواطن حيث يقرر من هو الأصلح والأكفأ ليمثله تحت قبة البرلمان.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "حياتنا كلها شهادة.. كلنا بنشهد على بعض يوم القيامة جيراننا وأبنائنا وآبائنا ومن تحت مسئوليتنا يشهدون علينا يوم القيامة"، مستشهدًا بقوله تعالى: "كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ".
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