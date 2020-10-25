بيان من "القومي لحقوق الإنسان" يرصد أبرز الملاحظات عن سير العملية الانتخابية لمجلس النواب

واصلت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الانسان المركزية وفروعها متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجري يومى 24 ، 25 أكتوبر 2020 ، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى "الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الاحمر – الوادى الجديد – مطروح –اسوان – الاقصر – قنا".

واستمرت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات "أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم" بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة، في متابعة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، والغرفة على اتصال دائم مع متابعى منظمات المجتمع المدنى، ورصد أى شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها

وفى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإدارية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لسلامة الناخبين ، وتوافد الناخبين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وقام المجلس بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة الجيزة بمركزي "الحوامدية والبدرشين:

منطقة الحوامدية:

مدرسة الوحدة المحلية بأم خنان لجان من رقم 88:84 ، والتى رصدت تكدسا أمام المدرسة وذلك لحين التزام الناخبين بإرتداء الكمامات ، كما تلاحظ للبعثة وجود لافتات دعائية لعدد من المرشحين "محمد رشاد – إبراهيم حموده – محمد أبو الفتوح – أحمد رمزى" أمام كل من مدرسة الوحدة المحلية بأم خنان ومدرسة التعليم الأساسى ، فضلًا عن تواجد عدد كبير من الناخبين داخل اللجنة رقم 85 مما يعيق سير العملية الإنتخابية.

منطقة البدرشين

مدرسة الشهيد مصطفى محمد أبوزيد الثانوية بنات بالبدرشين اللجان من ٧ الي ١٥ - وتم عدد من الملاحظات :

1- وجود دعاية انتخابية أمام مقر المدرسة لصالح عدد من المرشحين وهم "ابو بكر غريب /فاروق ابوعيطة/سامح شقير/عماد عبدالتواب" كما يوجد نقل جماعي للناخبين لصالح المرشح أبوبكر غريب.

2- داخل اللجان يسود الهدوء ولكن لوحظ أن الغالبية العظمي من السيدات لا يعرفن كيفية الإدلاء بالتصويت فهن فقط يعرفنا اسم مرشح واحد فقط يقمن باختياره ، وبعد ذلك يسألن الموجودين باللجنة ليساعدوهن في اختيار باقي المرشحين وهو الأمر الذي يضطر رئيس اللجنة أن يتدخل ويوضح لهم ضرورة اختيارهن بأنفسهن وهذا الأمر يستغرق الكثير من الوقت كما يزيد الأعباء الملقاة على رئيس اللجنة والمساعدين له.

3- لوحظ أن رئيس إحدى اللجان في المدرسة يضطر أن يقوم هو بالاختيار بنفسه بناء على رغبة الناخبين لكونهم لا يستطيعون حتى استخدام القلم في التأشير أمام المرشحين.

4- لوحظ توجيه الناخبين عن طريق ممثلي المرشح ابو بكر غريب.

5- كما لوحظ أن معظم اللجان موجودة بأدوار عليا.

مدرسة العميد عاطف الإسلامبولي الاعدادية بنين بالبدرشين اللجان من ١٦ الي ١٨ والتى تم رصد عدد من الملاحظات:

1- وجود دعاية انتخابية متمثلة في المرشحين المذكورين سلفا.

2- لاحظ وجود سيارة نصف نقل تجوب في محيط المدرسة معلق عليها ميكروفون يوجه من خلاله الناخبين للتصويت لصالح المرشح عماد عبدالتواب الدركلي.

3- داخل اللجان يسود الهدوء والانتظام لضعف الإقبال.

4- تلاحظ قيام رؤساء اللجان وضع الساتر في مواجهتهم بحيث يتمكون ومن رؤية الناخب أثناء الإدلاء بأصواتهم منعا لقيام الناخبين بأي تجاوزات خلف الساتر كالتصوير بالموبايلات وهذا ما أكد عليه أكثر من قاض في لجان مختلف.

5-لوحظ وجود صور دعائية للمرشح أبوبكر غريب داخل اللجان كما يوجد توجيه ناخبين لصالح المرشح المذكر من جهة ممثليه داخل المدرسة .

6-اللجان الثلاث تقع في أدوار عليا.

ومن أبرز ما تم رصده من واقع الشكاوى التي تلقتها الغرفة والمتابعة الميدانية مايلى:

تأخر فتح بعض اللجان:

محافظة المنيا

تأخر فتح عدد من اللجان الفرعية رقم 112 :115 بمدرسة الجزائر الإبتدائية بقرية سمالوط حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا عن المواعيد المقررة لفتح اللجان الانتخابية فى التاسعة صباحًا.

محافظة الفيوم

تأخر فتح مدرسة شكشوك بمركز إبشواى 45دقيقة من المواعيد المقررة لفتح اللجان ، وأيضًا تأخر فتح مدرسة بحر يوسف فى مركز الفيوم 30 دقيقة عن الميعاد المحدد.

الدعاية الإنتخابية:

محافظة الوادى الجديد

وجود دعاية انتخابية لصالح كل من مرشح مستقبل وطن عبد الحليم منصور والمرشح المستقل أحمد العقابى أمام مدرسة الأمل الإبتدائية بمدينة الخارجة.

محافظة بنى سويف

• تلقت الغرفة المركزية بالمجلس اتصالًا من لمياء محمد سعد توفيق وكيل مرشح حاتم محمد تمام – فردى عن الدائرة الثانية محافظة بنى سويف ومقرها مركز ناصر تضمنت قيام مجموعة من الشباب بتوزيع كراتين لسلع غذائية على الناخبين أمام بعض المدارس بمركز ناصر ( مدرسة صلاح سالم الإبتدائية – مدرسة طه الساعى لجنة 175 ، 176 مدرسة بنى زايد الإبتدائية بقرية بنى زايد ) لتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح محمد سيد جنيدى.

•رصد متابعو المجلس بفرع محافظة بني سويف مركز ناصر صورا وفيديو يوضح سيارة توزع كراتين على الناخبين منذ الصباح لصالح المرشح عصام خلاف مرشح مستقل وطن على المقعد الفردي الدائرة الثانية مقرها ناصر الوسطى بمحافظة بني سويف.

محافظة سوهاج

•دعاية انتخابية لصالح المرشح محمد حسام الدين الفرغلى مرشح مجلس النواب رمز المفتاح عن الدائرة الرابعة طهطا وطما وجهينة تتمثل فى توزيع كراتين لسلع غذائية للناخبين أمام للجنة مدرسة الجمهورية بطهطا امام قسم شرطة طهطا ش لطيف باشا للجنة رقم ٢٤٢ للجنة عامة وبها ثلاث لجان فرعية.

•دعاية انتخابية ونقل جماعي لصالح المرشح العمدة دياب محجوب ورمزه الانتخابي المدفع عن طريق سيارة رقم ه ق أ 7823 امام لجان رقم 94 و 95 ومقرهم مدرسة أولاد شلول الابتدائية بقرية أولاد شلول الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج.

•نقل جماعى وتوجيه ناخبين لصالح المرشح عبدالرحمن ابو زيد وشهرته عبدالرحمن العزازى رقم 8 ورمزة الانتخابى الفيل امام لجنه رقم 1و2ومقرهما مدرسة الشهيدخلف عبدالقادر الابتدائية بادفا الدائرة الاولى مركز وبندر سوهاج ومركز جزيرة شندويل بسيارة رقم ه. ص.ا 9146.

•دعاية انتخابية لصالح المرشح احمد عبد اللاه ورمزه الانتخابي القطار ورقمه الانتخابي 3 عن طريق سيارة رقم ه ق أ 7824 امام اللجنة رقم 24 ومقرها مدرسة روافع القصير الاعدادية الثانوية المشتركة قرية روافع القصير الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج.

•دعاية انتخابية عن طريق مكبرات الصوت بسيارة اجرة رقم 6527 ه ط أ تجوب شوارع نجع اولاد مناع ببلصفورة الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج لصالح المرشح حازم حمادي ورمزه الانتخابي ساعة اليد.

•دعاية انتخاببة لصالح المرشح حازم حمادي ورمزه الانتخابي ساعة اليد عن طريق سيارة رقمه م أ 4931 امام لجنة رقم 73 ومقرها مدرسة نجع مناع الابتدائية المشتركة بقرية بلصفورة الدائرة الاولى مركز وبندر سوهاج كما يوجد توجيه ناخبين لصالح نفس المرشح عن طريق توزيع كروت عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابي امام اللجنة نفسها.

•دعاية انتخابية لصالح المرشح الدكتور ابو طالب خلف عز الدين زيدان ورمزه الانتخابي بندقية الصيد امام عن طريق سيارة اجرة رقم ه ع أ 1358 امام لجنة رقم 78 ومقرها مدرسة التلول الابتدائية المشتركة قرية التلول الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج.

•توجيه ناخبين امام اللجنه من خلال توزيع كروت دعائية عليها اسم المرشح المهندس احمد ابراهيم عواجة ورمزه الانتخابي الفنجان امام اللجنة 25 ومقرها مدرسة روافع القصير الاعدادية الثانوية المشتركة قرية روافع القصير الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج.

منع متابعين

محافظة الجيزة

وردت شكوى من متابع جمعية العدالة الاجتماعية بمحافظة الجيزة دائرة: منشأة القناطر مدرسة الرحاب الإبتدائية اللجان الفرعية رقم 47، 48 ، 49 تضمنت منع أحد المتابعين للجمعية من الدخول إلى اللجنة.

نقل جماعى وتوجيه الناخبين

محافظة سوهاج

لصالح المرشح عبدالرحمن ابو زيد وشهرته عبدالرحمن العزازى رقم 8 ورمزة الانتخابى الفيل امام لجنة رقم 1و2ومقرهما مدرسة الشهيد خلف عبدالقادر الابتدائية بادفا الدائرة الاولى مركز وبندر سوهاج ومركز جزيرة شندويل بسيارة رقم ه. ص.ا 9146.

محافظة المنيا

قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم 114 بمدرسة الجزائر الإبتدائية بقرية الجزائر بمركز سمالوط المنيا بتوجيه إرادة الناخبين الأميين للإدلاء بأصواتهم لصالح مُرشح معين.

وعلى صعيد ثان لتوفير سُبل الإتاحة لذوى الإعاقة للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس النواب:

- فى إطار قيام المجلس بمتابعة بيانات الغرفة المركزية للمجالس القومية ( المجلس القومى لذوى الإعاقة ) أنه بالرغم من قيام الهيئة الوطنية للإنتخابات بالعمل على توفير سُبل الإتاحة لكافة الأشخاص ذوى الإعاقة لتمكينهم من المشاركة للإدلاء بأصواتهم ، إلا أنه لازالت الشكوى متكررة من وجود عدد من اللجان بالأدوار العليا مما يعد عقبة أمام تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بالإضافة لعدم وجود كراسى لكبار السن، حيث لا يوجد كراسي للمعاقين وكبار السن بلجان رقم 66 و67 ومقرهم مدرسة الصلعا الاعدادي الثانوي بقرية الصلعا الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج، مما يعوق حركة مبار السن والمعاقين من قيامهم بالادلاء بأصواتهم.

ومن النماذج الإيجابية التى تم رصدها قيام رئيس اللجنة الإنتخابية الفرعية رقم 9 بمدرسة أحمد زويل التجريبية بمنطقة العمرانية محافظة الجيزة بتقديم المساعدة لأحد الناخبين المسنين الذى يستخدم "كرسى متحرك" للإدلاء بصوته خارج اللجنة لتيسير إجراءات عملية التصويت عليه.

ويكرر المجلس حرصه على أهمية مشاركة الناخبين فى عملية التصويت خلال الساعات المتبقية القادمة تلبية لواجبات المواطن تجاه مجتمع وحسن اختيار ممثليه ، كما تستمر الغرفة فى تلقى أي ملاحظات واستفسارات بشأن العملية الانتخابية.