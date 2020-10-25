السياحة والآثار تبعث لجان تفتيش على مراكز الغوص والانشطة البحرية

قام قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن اللجان قامت بتفتيش وفحص ٥٠ مركز غوص، و ٤٩ مركز أنشطة بحرية، كما وجهت ٩ إنذارات لمراكز غوص وأنشطة بحرية لحثهم علي سرعة إنهاء إجراءات تجديد التراخيص، بالإضافة إلى وجود ٣٢ مركز عوض ومراكز أنشطة بحرية مغلقة تأثراَ بأزمة فيروس كورونا المستجد.

كما رصدت اللجان خلال عملية التفتيش والفحص عددا من الكيانات غير الشرعية لمراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية والتي تزاول النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والاثار وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

ورصدت اللجان أيضا عدداَ من الممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية " السنوركل- الغوص".

وأشارت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة إلى أن هذا يأتي استكمالا لجهود القطاع لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

يأتي ذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار علي المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.