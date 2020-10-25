وزير الأوقاف السودانى: دكتور مختار جمعة أحد أئمة التجديد فى عصرنا الحاضر

شهد الحفل الختامى لمؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم إشادة بالغة وفريدة بمصر وعلاقتها الوطيدة بدولة السودان الشقيقة ، حيث أشاد كل من : البروفيسور صديق تاور كافى عضو المجلس السيادى ، ونصر الدين مفرح أحمد وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، والزبير محمد على مدير مركز الرعاية والتحصين الفكرى بدولة السودان، فى كلماتهم فى حفل ختام المؤتمر وإعلان توصياته بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى ودوره فى تجديد الخطاب الدينى والعلاقة المتينة بين الدولتين الشقيقتين مصر والسودان.





ومن جانبه أكد وزير الأوقاف السودانى، أن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة شارك بصفته وزيرًا وبصفته عالمًا، وأنه أحد أئمة التجديد والفكر المستنير فى عصرنا الحاضر . كما أشاد الجميع بدور السفارة المصرية فى الخرطوم ودور السفير المصرى وطاقم السفارة وحرصهم الشديد على دعم العلاقات المصرية السودانية وبحرصهم على حضور المؤتمر فى صحبة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وقد حرصت وسائل الإعلام السودانية على إجراء عدد من الأحاديث أثناء المؤتمر وفِى ختامه ، كما تم عمل حوار تلفزيونى لمدة 50 دقيقة على قناة سودانية 24 يذاع يوم الخميس القادم.

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