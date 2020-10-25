أميرة أبوشقة تدلى بصوتها فى انتخابات النواب بالجيزة

وحرصت على تفقد بعض اللجان بالدائرة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الناخبين، وتنظيم عملية الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توفير وسائل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم فى اختيار من يمثلهم.

وأكدت أبو شقة عقب الإدلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وجميع الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجب وطنى على كل المصريين، و لتعزيز مسيرة مصر الوطنية.