مختار جمعة يلتقى عضو مجلس السيادة السودانى على هامش مؤتمر الإسلام والتجديد

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، مع البروفيسور صديق تاور كافى عضو مجلس السيادة الانتقالى بدولة السودان الشقيقة فى حضور الشيخ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والسفيرحسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم.





تناول الحديث متانة العلاقات المصرية السودانية وأوجه التعاون بين وزارتى الأوقاف المصرية والسودانية فى قضايا التجديد ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم. وأهدى وزير الأوقاف البروفيسور صديق تاور كافى مجموعة من إصدارات الوزارة فى قضايا التجديد من أهمها "فقه بناء الدول، وفقه الدولة وفقه الجماعة، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف". من جانبه، أعرب عضو مجلس السيادة عن شكره لوزير الأوقاف على مشاركته القيمة فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذى تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، وعلى جهوده فى مجال التجديد، مشيدا بدور مصر المهم والمحورى وعلاقتها المتينة بالسودان الشقيق.

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