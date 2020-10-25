حسانين توفيق يدلى بصوته بانتخابات النواب فى المنيا

أدلى النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بمحافظة المنيا، وذلك بثانى أيام المرحلة الأولى التى تجرى فى 14 محافظة على مستوى صعيد مصر وغرب الدلتا وسط مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع فى اختيار نواب الشعب وومُثليهم تحت قبة البرلمان.





وأكد توفيق على أن المشاركة الواسعة من جانب المصريين فى المرحلة الأولى رسالة حاسمة لكل أعداء الوطن وقوى الشر، وإصرار على بناء مؤسسات الدولة النيابية، مشيرا إلى أن تقدم المرأة وكبار السن وأيضا الشباب وكل أطياف المجتمع لصفوف الانتخاب تأكيد على الإرادة المصرية فى البناء واستكمال التنمية والنهوض بالمجتمع ورفض لكل دعوات قوى الشر . ولفت إلى أن المنافسة الحقيقة التى تشهدها العملية الانتخابية على مستوى المقاعد الفردية والقائمة، حيث يوجود أكثر من قائمة على مستوى الـ284 مقعدًا للقائمة، وأيضا المقاعد الفردية الـ284 التى تشهد منافسة نحو 4آلاف مرشح، مشيرا إلى أن حجم هذه الأرقام تؤكد المناقسة الحقيقية وأن الفاصل النهائى لصندوق الانتخابى بالمشاركة الواسعة من جموع الشعب المصرى، سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية.

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