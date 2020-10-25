«النقل» تكشف حقيقة الجرار الجديد المعطل.. وترد على أكاذيب الإرهابية

أعلنت وزارة النقل في بيان لها مساء اليوم، أنه بخصوص ما أثير في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن القيام بشراء صفقة جرارات قطارات أمريكية غير مطابقة لمعايير السلامة العالمية فإن الوزارة توضح الحقائق التالية:

1. في اطار قيام وزراة النقل بالسعي نحو تطوير مرفق النقل وخصوصا السكة الحديد ليصبح في مصاف وسائل النقل الأسرع والأكثر أمانا، اتجهت السكة الحديد للتعاقد مع شركة جنرال الكتريك الامريكية لتوريد عدد 110 جرارات جديدة وفق الاشتراطات القانونية التي حددها القانون المصري.

2. تعتبر شركة جنرال الكتريك الأمريكية هي أكبر مُصنع على مستوي العالم لهذه النوعية من الجرارات، وهي الشركة صاحبة الخبرات في مجال تصنيع الجرارات الديزل وتوريد الجرارات التي تتميز بالصيانة السهلة وبإقتصادها في استهلاك الوقود.

- وقد قامت السكة الحديد بالاعداد والتجهيز الجيد لاستقبال وتشغيل هذه الجرارات بما يضمن رفع اتاحية اسطول الجرارات بالهيئة وتحقيق عائد اقتصادي ناتج عن تشغيل اضافي للرحلات وانتظام الخدمة علي الخطوط.

- جميع الجرارات التي تم توريدها للهيئة مطابقة تماما للمواصفات الفنية التي وضعتها الهيئة، التي تم التقييم الفني علي أساسها وهذه الجرارات مناسبة تماما لاحتياجات الهيئة ومتطلبات التشغيل علي الخطوط.

- تعتبر أعطال هذه الجرارات قليلة وبسيطة وتمثل نسبتها النسبة المسموح بها طبقًا لمؤشرات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ، ويتم التعامل مع أي عطل فورًا من خلال لجان وفرق فنية مشكلة ومهيأة للتعامل اللحظي لازالة أي عارض بتلك الجرارات أثناء مسيرها.

- قامت بعض القنوات الإعلامية المغرضة بتناول عطل الجرار 2502 بتاريخ 17 أكتوبر 2020 بأسباب إبطال محرك للتقليل من انجازات الدولة ووزارة النقل وقد قامت لجنة فنية مشكلة من الهيئة وشركة جنرال الكتريك الأمريكية بمعاينة الجرار وبالفحص تبين كسر داخلي في البيل الخاص بالبستم رقم 2 بالجرار رقم 2502 وليس إنفجار.

- وفي هذا الصدد قام الفريق المعين من قبل الهيئة والشركة لفحص الجرار بتحميل جميع البيانات والمعلومات من كمبيوتر الجرار دون الاستعانة بأي خبراء من الخارج وتم إرسالها الي الشركة الأم في امريكا لتحليل البيانات للوقوف على سبب هذا الكسر.

- اجتمع وزير النقل مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية بمقر وزارة النقل يوم الإثنين الموافق 19 / 10 /2020 لمناقشة آلية الشركة الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الأعطال بالجرارات الموردة حديثا لهيئة السكة الحديد وقد تم التوجيه لدى كل من هيئة السكة الحديد وشركة جنرال الكتريك بالآتي:

1. قيام الشركة بإستبدال محرك الجرار المعطل بآخر جديد طبقًا لبند الضمان بالعقد المبرم مع الشركة، والافادة بتقرير رسمي عن سبب العطل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم حدوث مثل هذه الأعطال مرة أخرى مع إعداد تقرير فني متكامل لمعرفة السبب في كسر البيل الخاص بالبستم رقم 2 بالجرار رقم 2502.

2. قيام شركة جنرال الكتريك بإصلاح أي عطل يظهر بالجرارات الموردة حديثا فورا.

- وجدير بالذكر بأن هذه الرحلة للجرار لم تكن الأولي والجرار يعمل بالتشغيل منذ يونيه 2020، وقد تضمنت كافة التقارير الصادرة عن تشغيل الجرار عدم تعرضه لأي عارض أو عطل من قبل.

- وقد تعهدت الشركة باستبدال محرك الجرار المعطل بآخر جديد طبقًا لبند الضمان بالعقد المبرم مع الشركة.