لتوحيد جهود التطوير| وزارة الإعلام تعلن عن مبادرة "مستقبل الإعلام في مصر والعالم"

أعلنت وزارة الدولة للإعلام عن مبادرة "مستقبل الإعلام في مصر والعالم" والتي تهدف إلى توحيد الجهود التي تبذل في إطار جمع الجهات المعنية بتطور الإعلام والهيئات الصحفية والخبراء من الإعلاميين والأكاديميين المعنيين بالبحث والرأي العام.

ويعقد المؤتمر عن طريق حلقات نقاش بحضور مجموعة من رواد الصحافة والإعلام "الورقي والإلكتروني" إلى جانب المؤثرين في مجال صحافة المواطن على السوشيال ميديا، على أن يكون المؤتمر مزيجا بين الحضور الفعلي للخبراء ومشاركة تفاعلية "أونلاين" لكل المهتمين في مصر والعالم.

وأوضحت الوزارة أن أهداف المؤتمر هي:

• الوقوف على ملامح الواقع الحالي للإعلام.

• مناقشة أهم وأنجح التجارب في دول العالم "مناقشة حالة فعلية على أرض الواقع".

• إشراك كل المعنيين في حل الأزمة.

• مناقشة حية لأهم الأبحاث التي طُرحت من قبل الباحثين والخبراء في مصر.

• كيفية الحفاظ على الإعلام المرئي٫ والمهن المتعلقة به٫ والعاملين به في ظل انتشار وتوسع المنصات الرقمية والإعلام البديل.

• الخروج بتوصيات يتم دمجها في استراتيجية مصر 2030 وذلك على دور الإعلام المصري ومكانته الريادية.

وتعزز الجلسات النقاشية الحوار بين خبراء الإعلام وتسلط الضوء على الفرص المتاحة لمواجهة تحديات العصر الجديد ومدى تأثيرها على فاعلية الإعلام المصري للخروج بأفضل نتيجة ممكنة لتطوير وتوحيد صفوف الإعلام في الدولة المصرية وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للانطلاق من حيث ما انتهي الأخرون.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر عقد المؤتمر يوم السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ بالتزامن مع اليوم العالمي للتلفاز باعتباره أهم أدوات الإعلام التقليدي.