قبل ساعة من الإغلاق.. الناخبون يدلون بأصواتهم في لجنة العجوزة الإعدادية

واصل الناخبون، التوافد على لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب قبل ساعة من إغلاق اللجنة وسط إجراءات احترازية وأمنية.

كانت لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي بدأت أمس وتنتهي اليوم لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.

وشهدت اللجنة أمس إقبالا محدودا من الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة وتعاون من رجال الأمن الذين حرصوا على تقديم الكمامات للناخبين.

ويشهد محيط اللجنة انتشار مكثف من عناصر التأمين في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة؛ لتأمين المواطنين خلال ادلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، حيث يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة.