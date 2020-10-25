وكيلة الشيوخ بعد تسلمها الكارنيه: أتمنى يكون منصبى فاتحة خير على السيدات

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيخ، إن فوزها بكرسى الوكالة تكليف وليس تشريف، من قبل أعضاء المجلس، الذين منحوها أصواتهم، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنح الفرصة للمرأة المصرية للمشاركة بقوة فى المجالس النيابية.





وأضافت فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، عقب تسلمها الكارنيه الجديد من المستشار محمود إسماعيل، والمدون فيه صفتها الجديدة وكيلة لمجلس الشيوخ، أن تولى امرأة وكالة مجلس الشيوخ، هو الحدث الأول من نوعه داخل الغرفة الثانية. وتابعت: "أتمنى أن يكون فوزى بمنصب وكيل المجلس فاتحة خير على كل سيدات مصر"، مؤكدة أن المرأة المصرية أمامها المزيد من المناصب وقادرة على تولى على العديد من المناصب التنفيذية. يذكر أن النائبة فيبى فوزى، فازت بمنصب وكيل المجلس بواقع 199 صوتا.

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