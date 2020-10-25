النقل : الجرارات الأمريكية مطابقة لمعايير السلامة العالمية 

أكدت وزارة النقل أن الجرارات التى تم توريدها لهيئة السكة الحديد من قبل شركة چنرال إلكتريك الأمريكية مطابقة تمامًا للمواصفات الفنية التى وضعتها الهيئة والتى تم التقييم الفنى على أساسها، كما أن هذه الجرارات مناسبة تماماً لاحتياجات الهيئة ومتطلبات التشغيل على الخطوط.





جاء ذلك فى بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، رداً على ما أثير فى بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن القيام بشراء صفقة جرارات قطارات أمريكية غير مطابقة لمعايير السلامة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه فى إطار سعيها نحو تطوير مرافق النقل وخصوصاً مرفق السكة الحديد ليصبح فى مصاف وسائل النقل الأسرع والأكثر أماناً، اتجهت السكة الحديد للتعاقد مع شركة چنرال إلكتريك الأمريكية لتوريد 110 جرارات جديدة وفق الاشتراطات القانونية التى حددها القانون المصرى.

وأشارت إلى أن شركة چنرال إلكتريك الأمريكية هى أكبر مُصنع على مستوى العالم لهذه النوعية من الجرارات، وهى الشركة صاحبة الخبرات فى مجال تصنيع الجرارات الديزل وتوريد الجرارات التى تتميز بالصيانة السهلة وباقتصادها فى استهلاك الوقود.

وأفادت الوزارة بأن هيئة السكة الحديد قامت بالإعداد والتجهيز الجيد لاستقبال وتشغيل هذه الجرارات بما يضمن رفع إتاحية أسطول الجرارات بالهيئة وتحقيق عائد اقتصادى ناتج عن تشغيل إضافى للرحلات وانتظام الخدمة على الخطوط.

ولفتت إلى أن أعطال هذه الجرارات قليلة وبسيطة وتمثل نسبتها النسبة المسموح بها طبقاً لمؤشرات الاتحاد الدولى للسكك الحديدية، كما أنه يتم التعامل مع أى عطل فور حدوثه من خلال لجان وفرق فنية مشكلة ومهيأة للتعامل اللحظى لإزالة أى عارض بتلك الجرارات أثناء مسيرها.

وذكرت النقل أن بعض القنوات الإعلامية المغرضة قامت بتناول عطل الجرار 2502 بتاريخ 17 أكتوبر الجارى وأسباب توقف المحرك، بهدف التقليل من إنجازات الدولة ووزارة النقل، وأن لجنة فنية مشكلة من الهيئة وشركة "جنرال إلكتريك الأمريكية" عاينت الجرار، وتبين بالفحص وجود كسر فى ناقل الحركة "البى إل" الخاص بالبستم رقم 2 بالجرار وليس انفجار كما ادعت هذه القنوات.

وفى هذا الصدد، فحص الفريق المعين من قبل الهيئة والشركة الجرار من خلال تحميل جميع البيانات والمعلومات من كمبيوتر الجرار دون الاستعانة بأى خبراء من الخارج، وتم إرسالها إلى الشركة الأم فى الولايات المتحدة لتحليل البيانات للوقوف على سبب هذا الكسر.

وأوضحت الوزارة أن وزير النقل اجتمع بممثلى شركة چنرال إلكتريك الأمريكية بمقر وزارة النقل يوم الإثنين الماضى لمناقشة آلية الشركة الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الأعطال بالجرارات الموردة حديثاً لهيئة السكة الحديد، وتم خلال الاجتماع التوجيه لكل من هيئة السكة الحديد والشركة بتنفيذ عدد من الإجراءات، فى مقدمتها قيام الشركة باستبدال محرك الجرار المعطل بآخر جديد طبقاً لبند الضمان بالعقد المبرم مع الشركة، والإفادة بتقرير رسمى عن سبب العطل واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حدوث مثل هذه الأعطال مرة أخرى، مع إعداد تقرير فنى متكامل لمعرفة السبب فى كسر البيل الخاص بالبستم رقم 2 بالجرار، كما تم توجيه الشركة لإصلاح أى عطل يظهر بالجرارات الموردة حديثا فورا.

وذكرت أن هذه الرحلة للجرار لم تكن الأولى له، حيث إن الجرار قيد التشغيل منذ يونيو الماضى، وقد تضمنت التقارير الصادرة عن تشغيل الجرار عدم تعرضه لأى عارض أو عطل من قبل، وأفادت النقل بأن الشركة تعهدت باستبدال محرك الجرار المعطل بآخر جديد طبقاً لبند الضمان بالعقد المبرم.