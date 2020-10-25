وفاة راعى كنيسة أبوسيفين بالإسكندرية

نعى كهنة الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، منذ قليل، القمص أنطونيوس سعد، راعى كنيسة أبوسيفين امبروزو.



نعى كهنة الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، منذ قليل، القمص أنطونيوس سعد، راعى كنيسة أبوسيفين امبروزو. وطلب كهنة الكنيسة، من الرب نياحًا لروح الفقيد، وعزاءً لأفراد أسرته ولشعب كنيسته، ولم يحدد بعد موعد صلاة الجنازة على جثمانه.

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