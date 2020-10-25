«الوطنية للانتخابات»: انتهاء التصويت والبدء في فرز صناديق الاقتراع

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساء، وبدء رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع، داخل مقار اللجان.

وشهد اليوم الثانى من التصويت فى انتخابات مجلس النواب، اقبال كبير من الناخبين على اللجان الفرعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إجراءات الفرز بقيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج "8ن".

ويقوم رئيس اللجنة بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.

كما يقوم رئيس اللجنة بالتأكيد من أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم فى النظام الفردى هو ذات العدد فى نظام القوائم على النحو الثابت بمحضر الإجراءات نموذج رقم "8ن" وإثبات ذلك فى النموذجين رقمى (12ن، 13ن) (فردى وقوائم)، ثم تقسم بطاقات الاقتراع إلى مجموعتين: مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للأصوات الصحيحة، وتلى هذه الخطوة حصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.

وبالنسبة لفرز بطاقات الاقتراع فى النظام الفردى فإنه بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة بحضر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح فردى، ويتم الاستعانة بالنموذج رقم "11ن" فردى لعد وتجميع ما حصل عليه جميع المرشحين فى النظام الفردى مساويا لعدد الأصوات الصحيحة مضروبا فى عدد المقاعد المطلوب انتخابها، ويحرر محضر إجراءات الفرز للنظام الفردى نموذج رقم "12ن" فردى، حيث يثبت به عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح.

وبالنسبة لفرز بطاقات الاقتراع فى نظام القوائم فانه بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة بحضر الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة على حدة، ويتم الاستعانة بالنموذج رقم "11ن" لنظام القوائم لعد وتجميع ما حصلت عليه كل قائمة مع مراعاة أن يكون مجموع الأصوات التى حصلت عليها جميع القوائم مساويا لعدد الأصوات الصحيحة، ويحرر محضر بإجراءات فرز نموذج رقم "12ن" لنظام القائمة حيث يثبت عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية، وعدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، ويقوم رئيس وأمناء اللجنة ومندوبى ووكلاء المرشحين والقوائم الذين حضروا عملية الفرز ثم يقوم رئيس اللجنة بتسليم الأوراق الانتخابية إلى رئيس اللجنة العامة.