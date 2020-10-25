وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "بسم الله الرحمن الرحيم:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} #إلا_رسول_الله" و"طبتَ حيًا وميتًا يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين #الا_رسوال_الله ".
وقال أخرون" #الا_رسوال_الله اللهم صلي و سلم و بارك على من بكى شوقا لرؤيتنا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم #فداك_نفسي_وابي_وامي_يارسول_الله " و" #الا_رسوال_الله اللهم اجعلنا ممن أهتدى بهديه واستن بسنته وألتزم شريعته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه آمين ".
واضاف اخرون "أنت الأفضل فى تاريخ البشرية لا مثيل لك يا خير خلق الله يا حبيبى ﷺ #اللهم_صل_وبارك_علي_سيد_الخلق_
محمد_بن_عبداللهﷺ#الا_رسوال_الله " و" جميع المسلمين يدًا واحده لمقاطعة المنتجات الفرنسية لأن اللي صار مايمس بلد خليجي او عربي بل يمسنا جميعًا كمسلمين . #الا_رسوال_الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج إلا رسول الله يواصل التصدر على تويتر.. ومغردون: فداك أبي وأمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.