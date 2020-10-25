هاشتاج إلا رسول الله يواصل التصدر على تويتر.. ومغردون: فداك أبي وأمي

واصل هاشتاج#الا_رسول_الله تصدره مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إساءة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بسم الله الرحمن الرحيم:{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} ‎#إلا_رسول_الله" و"‏‏طبتَ حيًا وميتًا يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‎#الا_رسوال_الله ".

وقال أخرون" ‏‎#الا_رسوال_الله اللهم صلي و سلم و بارك على من بكى شوقا لرؤيتنا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ‎#فداك_نفسي_وابي_وامي_يارسول_الله " و" ‏‎#الا_رسوال_الله اللهم اجعلنا ممن أهتدى بهديه واستن بسنته وألتزم شريعته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه آمين ".

واضاف اخرون "‏أنت الأفضل فى تاريخ البشرية لا مثيل لك يا خير خلق الله يا حبيبى ﷺ ‎#اللهم_صل_وبارك_علي_سيد_الخلق_

محمد_بن_عبداللهﷺ‎#الا_رسوال_الله " و" ‏جميع المسلمين يدًا واحده لمقاطعة المنتجات الفرنسية لأن اللي صار مايمس بلد خليجي او عربي بل يمسنا جميعًا كمسلمين . ‎#الا_رسوال_الله".