السيدات والمسنون والشباب يشاركون في ملحمة وطنية| انتخابات مجلس النواب شاهد على فرحة المصريين

شكلت انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ خلال اليوم وأمس حالة مصرية فريدة من التلاحم والتعبير عن حب الوطن، كل ذلك دون اتفاق بين جموع الناخبين على ضرورة النزول والمشاركة في الانتخاب، إلا أن الاتفاق كان على ما يبدو ضمنيا باعتباره واجب وطنيا ودفعا من قبلهم على استمرار عجلة التنمية والعمل في البلاد.

وخلال يومي التصويت في المرحلة الاولي للانتخابات مجلس النواب والتي شملت 14 محافظة، رصد موقع "دوت الخليج" مدى حرص المصريين على التواجد والتوافد على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم.

وعبر كبار السن عن ذلك أسمى تعبير حيث حرصت السيدات المتقدمات بالعمر على الانتخاب واختيار مرشحهم ، معتبرين ذلك نوع من الدفاع عن مصلحة الوطن متجاوزين ألامهم ومتاعبهم، مؤكدين أن هذا واجبهم الذي لا يمكن أن يتخلوا عنه.

كما حرصت السيدات من مختلف الأعمار على الحضور وبعضهن اصطحبن معهن أطفاله، وانتظرن منذ الصباح الباكر أو بعد استراحة المساء فتح اللجان والأدلاء بأصواتهن، وما إن يدلون باصواتهن حتى يعلن مغادرتهن اللجنة مبتسمات و الضحكات تتقافز منهن.

وحرص كذلك الشباب على الحضور وإن بصورة أقل من السيدات وكبار السن ، لكنهم أكدوا حضورهم في مختلف اللجان الانتخابية.

يشار إلى أنه انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.