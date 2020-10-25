انتخابات 2020.. إقبال كثيف في اليوم الأول ومتوسط في الثاني.. فيديو وصور

اغلقت لجان مدرسة القومية بمنطقة العجوزة عقب انتهاء مدة الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

وشهدت مدرسة قومية العجوزة تكثيف امني على مدار يومين الانتخابات كما تفقد قيادات الامن محيط المنطقة اكثر من مرة ، مشددين على الحفاظ على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية

وعن الناخبين فشهد بداية اليوم الاول اقبال متوسط وعقب ١٢ ظهرا تزايدت اعداد الناخبين حتى موعد الراحة في ٣ عصرا ثم تواصل توافد الناخبين حتى الدقائق الاخيرة من غلق اللجان وشهد اليوم الاول اقبال كثيف من عدد الشباب والسيدات كما حرصت رجال الامن على تسيير العملية الانتخابية لكبار السن وجميع الناخبين ، فيما شهد اليوم الثاني إقبالا متوسطا في أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

والتزم الناخبون بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد قوات الأمن بشكل سريع على جميع الناخبين القادمين للإدلاء بأصواتهم على الالتزام بالاجراءات.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.