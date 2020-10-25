نقيب الصحفيين ينجح فى إنهاء أزمة فارق بدل العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون

نجحت مفاوضات الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بإنها أزمة فارق بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بصحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون.

كما عقد نقيب الصحفيين اجتماع مطول اليوم الأحد، انتهى بموافقة حسين زين ، علي صرف فارق البدل على دفعات متتالية على أن تكون الدفعة المقبلة 3 شهور من فارق البدل القديم يتم صرفها بدءا من يوم ١٠ نوفمبر القادم.

ووعد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نقيب الصحفيين بصرف المتجمد على دفعات لاحقة.

وقام نقيب الصحفيين أثناء الاجتماع بالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتمت مناقشة اقتراح قدمه له النقيب بالاتفاق مع السيد حسين زين لحل أزمة البدل نهائيا لصحفيي الإذاعة والتليفزيون المتجمد منه والمستقبلي، وهو ما سيتم الإعلان عن تفاصيله حين الوصول لصيغة نهائية له بعد موافقة السيد وزير المالية، وهو ما قد يتم قريبا جدا.