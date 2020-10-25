كلام من القلب.. ناخب بالجيزة: محمد أبو العينين لم يتخلَ عنا في أصعب الأوقات

قال أحد الناخبين بمحافظة الجيزة دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إن المرشح البرلماني محمد أبو العينين أكثر النواب خدمةً لأبناء دائرته، حيث لم يتخلَ عنهم في أعقاب يناير 2011، واستمرت مساعداته من دون توقف في أشد الفترات صعوبة.

وأضاف الناخب لـ"دوت الخليج" ، بعد الإدلاء بصوته في إحدى لجان مدرسة عمرو بن العاص الانتخابية بالجيزة، أن أبو العينين لم ينسَ قط الفقراء وخاصةً في فصل الشتاء، موضحًا "يرسل إليهم البطاطين، والمستلزمات اللازمة لمواجهة برودة الطقس؛ شعورًا منه باحتياجات المواطنين، وإيمانًا بمسئوليته ودوره في المجتمع، كما أنه يسارع في توزيع ما تحتاج إليه كل أسرة من محدودي الدخل من السلع الأساسية".

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وأشار إلى أن خدمات أبو العينين وأعماله الخيرية لا تتوقف على وجوده تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه رجل لا يحتاج إلى الكراسي.

ونوه بأنه أعطى صوته لـ محمد أبو العينين؛ حبًا فيه، لأنه يستحق أن يحصل على صوته وذلك أقل تعبير عن تقدير واعتزاز أبناء الجيزة بـ محمد أبو العينين.

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

اليوم، الأحد، ثاني انتخابات المرحلة الأولى بالداخل والأخير، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.