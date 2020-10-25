صور.. فرز الأصوات فى انتخابات مجلس النواب

ورصدت عدسة موقع دوت الخليج، عملية الفرز من إحدى لجان العمرانية بمحافظة الجيزة: وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء ثانى أيام المرحلة الأولى من الانتخابات. وشملت محافظات المرحلة الأولى، الجيزة والفيوم وبنى سويف والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر.

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