الثلاثاء .. الاحتماع الثانى للجنة وضع لائحة مجلس الشيوخ

أعلنت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الاجتماع الثانى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال المناقشات التى شهدها اجتماع اليوم بحضور وكيلى المجلس، وأعضاء اللجنة.





وأكد بيان اللجنة، حرص الجميع على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال 30 يوما وفق القرار الصادر فى هذا الشأن، حيث تم مراعاة تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المكونة للمجلس، وكافة التخصصات والخبرات، بما يسمح بأن تأتى بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل فى المجلس.

وقررت اللجنة فى الاجتماع العمل على مشروع اللائحة الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس، وسيتم البناء عليه، بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيدا لعرضه على المجلس لإبداء الرأى و التصويت عليه.

وأكدت اللجنة، أنه سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا، يجب أن يأخذ مساره التشريعى المقرر.

وأوضحت اللجنة، أن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل فى المجلس واللجان النوعية التى سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات فى اللجان وفى الجلسات العامة، فضلا عن أدوات العضو التى يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

وأكدت اللجنة، أن اللائحة سوف تنظم كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التى يجب اتباعها خلال المناقشات وتنظيم الجلسات، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات والسلطات الأخرى.