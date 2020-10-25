الحرية المصرى: غرفة عمليات الحزب فى انعقاد لحين إعلان نتائج انتخابات النواب

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وأوضح إدريس، فى بيان للحزب، اليوم الأحد، أن الغرفة فى حال انعقاد مستمر لحين إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات، منوهًا إلى أن الحزب دفع بـ31 مرشحا على نظام الفردى فى المرحلة الأولى.
وأثنى أمين التنظيم المركزى بحزب الحرية المصرى، على مشاركة المرأة المصرية وتصدرها للمشهد الانتخابى وخروجها بقوة فى الساعات الأولى للعملية الانتخابية وعلى مدار اليومين، مشيرا إلى أن المرأة والشباب ضربوا أروع الأمثلة من خلال مشاركتهم فى التصويت.
فى حين قالت الدكتورة أمل سلامة، رئيس لجنة الموادر بالحزب ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر عن الحزب بقطاع الجيزة والصعيد، إن خروج المواطنين بهذه الصورة القوية أكبر دليل على وعيهم واختيارهم لمن يمثلهم داخل قبة النواب، مشيدة بإتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عملية التصويت.
جاء ذلك خلال اجتماع غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالحزب، بحضور الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، والدكتورة جيهان بيومى، أمينة المرأة، وشيرين إدريس، أمينة التدريب والتثقيف، والدكتورة سحر حلمى، نائب رئيس لجنة الموارد بالحزب، وهانى العجمى، مساعد أمين التنظيم المركزى بالحزب.
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