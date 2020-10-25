طارق أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بـ لجنة صلاح سالم في الجيزة

أدلى رجل الأعمال طارق أبو العينين، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بشارع المحطة في الجيزة، بانتخابات مجلس النواب 2020.

ورافق طارق أبو العينين، النائب محمد أبو العينين، أثناء الإدلاء بصوته في حشد من مؤيديه من مواطني الجيزة الذين استقبلوه بالهتافات والزغاريد، قبل أن يتوجه إلى مقرر اللجنة لمباشرة عملية الاقتراع.

ويحظى النائب محمد أبو العينين، بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، نظرًا لخبراته البرلمانية السابقة وخدماته المستمرة للدائرة، ورؤيته التطويرية التي يعتمدها كبرنامج انتخابي للنهوض بكافة المجالات الخدمية والتنموية والبيئية في محافظة الجيزة.

ويتنافس على مقعدي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، 19 مرشحا لحسم مقعدين بمجلس النواب القادم.