بعد استغاثة فرنسا.. مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "ألف تحية للشعب الكويتي وحكومته شعب الغيره والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم
بعد مقاطعة المنتجات الفرنسية قام صاحب أفخم المطاعم السياحية في الكويت بوضع صورة ماكرون في بلاط المطعم لكي يدوس عليها الجميع#إلا_رسول_الله" و "#قاطعوا_المنتجات_الفرنسية #ماكرون_خنزير_فرنسا".
وقال أخرون" #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية الحملة آلمة فرنسا العلمانية استمروا يا أبطال" و" #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية
الحروب أنواع: ومنها الاقتصادية: فهي أشد فتكًا وانهاكًا لاقتصاديات الدول، ويؤدي ذلك الى مزيد من ضغوط الشركات التي تمت مقاطعتها للضغط على صناع القرار السياسي في بلدها لتغيير قراره وثمار المقاطعة بدأت بحمد الله تؤتي ثمارها فاستمروا عليها ولاتيأسوا ".
واضاف اخرون" كذاب عنصري #مقاطعة_البضائع_الفرنسية
سنقاطع المنتجات الفرنسية مهما فعلت لأنك لا تحترم الأديان الاخرى" و" قاطع المنتجات الفرنسية ".
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