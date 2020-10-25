ننشر البيان الختامي لـ القومي لحقوق الإنسان في نهاية المرحلة الأولى من انتخابات النواب

اختتمت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها، أعمالها لليوم الثاني ونهاية الجولة الأولى فى متابعة انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل التي جرت يومي 24 ، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هي "الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الأقصر – قنا".

عكفت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات "أسوان ، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف ، الفيوم" إضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة على متابعة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، حرصت الغرفة على اتصال دائم مع متابعى منظمات المجتمع المدنى، ورصد أى شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها.

وفي إطار توفير سُبل الإتاحة لذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فقد قامت الهيئة الوطنية للإنتخابات بالعمل على توفير سُبل الإتاحة لكافة الأشخاص ذوى الإعاقة لتمكينهم من المشاركة للإدلاء بأصواتهم ، إلا أنه لازالت هناك الشكوى متكررة من وجود عدد من اللجان بالأدوار العليا ما يعد عائق أمام تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بالإضافة لعدم وجود كراسي لكبار السن.

ورغم عن ذلك شهدت أجواء العملية الانتخابية إلتزامًا بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية التى حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات لسلامة الناخبين ، توافد الناخبين على مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وفيما يلى بيان لما تم رصده فى المحافظات المختلفة

محافظة سوهاج

= دعاية إنتخابية لصالح المرشح محمد حسام الدين الفرغلى مرشح مجلس النواب رمز المفتاح عن الدائرة الرابعة طهطا وطما وجهينة تتمثل فى توزيع كراتين لسلع غذائية للناخبين أمام للجنة مدرسة الجمهورية بطهطا امام قسم شرطة طهطا ش لطيف باشا للجنة رقم ٢٤٢ للجنة عامة وبها ثلاث لجان فرعية.

= دعاية انتخابية ونقل جماعي لصالح المرشح العمدة دياب محجوب ورمزه الانتخابي المدفع عن طريق سيارة رقم ه ق أ 7823 أمام لجان رقم 94 و 95 ومقرهم مدرسة أولاد شلول الابتدائية بقرية أولاد شلول الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج.

= نقل جماعي وتوجيه الناخبين لصالح المرشح عبدالرحمن ابو زيد وشهرته عبدالرحمن العزازى رقم 8 ورمزة الانتخابى الفيل أمام لجنة رقم 1و2 ومقرهما مدرسة الشهيد خلف عبدالقادر الابتدائية بادفا الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج ومركز جزيرة شندويل بسيارة رقم ه. ص.أ 9146.

= دعاية انتخابية لصالح المرشح أحمد عبد اللاه ورمزه الانتخابي القطار ورقمه الانتخابي 3 عن طريق سيارة رقم ه ق أ 7824 أمام اللجنة رقم 24 ومقرها مدرسة روافع القصير الاعدادية و الثانوية المشتركة قرية روافع القصير الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج ، كما شهدت اللجنة رقم 25 توجيه ناخبين ومقرها بنفس مدرسة وذلك من خلال توزيع كروت دعائية عليها اسم المرشح المهندس احمد ابراهيم عواجة ورمزه الانتخابي الفنجان.

= استمرار الدعاية انتخابية عن استخدام طريق مكبرات الصوت بسيارة أجرة رقم 6527 ه ط أ تجوب شوارع نجع اولاد مناع ببلصفورة الدائرة الاولى مركز وبندر سوهاج لصالح المرشح حازم حمادي ورمزه الانتخابي ساعة اليد.

= استمرار الدعاية انتخابية لصالح المرشح حازم حمادي ورمزه الانتخابي ساعة اليد عن طريق سيارة رقمه م أ 4931 امام لجنة رقم 73 ومقرها مدرسة نجع مناع الابتدائية المشتركة بقرية بلصفورة الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج كما يوجد توجيه ناخبين لصالح نفس المرشح عن طريق توزيع كروت دعائية عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابي أمام اللجنة نفسها.

= دعاية انتخابية لصالح المرشح الدكتور أبو طالب خلف عز الدين زيدان ورمزه الانتخابي بندقية الصيد أمام عن طريق سيارة أجرة رقم ه ع أ 1358 أمام لجنة رقم 78 ومقرها مدرسة التلول الابتدائية المشتركة قرية التلول الدائرة الاولى مركز وبندر سوهاج.

= حشد ناخبين لصالح المرشح عبدالرحمن ابو زيد وشهرته عبدالرحمن العزازى رقم 8 ورمزة الانتخابى الفيل امام لجنه رقم 1و2ومقرهما مدرسة الشهيد خلف عبدالقادر الابتدائية بادفا الدائرة الاولى مركز وبندر سوهاج ومركز جزيرة شندويل بسيارة رقم ه. ص.ا 9146.

= لا يوجد كراسي للمعاقين وكبار السن بلجان رقم 66 و67 ومقرهم مدرسة الصلعا الاعدادي الثانوي بقرية الصلعا الدائرة الاولى مركز و بندر سوهاج ، مما يعوق حركة كبار السن والمعاقين من قيامهم بالادلاء بأصواتهم.

= الدائرة العامة رقم 2 اخميم وساقلته والكوثر لجنة فرعية رقم 79،80،81 بمقر الوحدة المحلية لمجلس قروي الحواويش قام أشخاص تابعين للمرشحين "اكرم العمدة ، ومحمد لبيب" بتوزيع مبالغ مالية امام اللجان الفرعية المذكورة للتصويت للمرشحين المذكورين.

محافظة المنيا

= تأخر فتح عدد من اللجان الفرعية رقم 112 :115 بمدرسة الجزائر الإبتدائية بقرية سمالوط حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا عن المواعيد المقررة لفتح اللجان الإنتخابية فى التاسعة صباحًا.

= قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم 114 بمدرسة الجزائر الإبتدائية بقرية الجزائر بمركز سمالوط المنيا بتوجيه إرادة الناخبين الأميين للإدلاء بأصواتهم لصالح مُرشح معين.

محافظة الفيوم

تأخر فتح مدرسة شكشوك بمركز إبشواى 45دقيقة من المواعيد المقررة لفتح اللجان ، وأيضًا تأخر فتح مدرسة بحر ياسوف فى مركز الفيوم 30 دقيقة عن الميعاد المحدد.

محافظة الوادى الجديد

وجود دعاية إنتخابية لصالح كل من مرشح مستقبل وطن عبد الحليم منصور والمرشح المستقل أحمد العقابى أمام مدرسة الأمل الإبتدائية بمدينة الخارجة.

محافظة الجيزة

مدرسة الوفاء الابتدائية - ومدرسة الكوم الأحمر الاعدادية باوسيم فى اللجان من ٥٧الي ٥٩ - تلاحظ حدوث عدد من المشادات بين أنصار المرشحين وخصوصا مع زيادة الإقبال بعد مرور ساعة الراحة وتزاحم الناخبين أمام اللجان فى الساعات الأخيرة.

مدرسة الكوم الأحمر يوسف السباعي باوسيم فى اللجان من ١٥ الي ١٧ تلاحظ وجود تكدس عدد من الناخبين أمام اللجان كما يوجد داخل اللجنة أكثر من ناخب يقوم بالتصويت مما يعوق سير العملية الانتخابية.

في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا اليوم وقعت مشاجرة أمام مقر اللجنة بالمدرسة بين أهالي قرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم ، وبين عدد من الأشخاص من خارج القرية جاءو في أتوبيس والتي تطورت الى إستخدام الأسلحة البيضاء واتضح أن هؤلاء الأشخاص تابعين لأحد المرشحين من خارج القرية.

ووفقا لأقوال الشهود وعلى أثر هذه المشاجرة تم إغلاق اللجنة الانتخابية بالمدرسة لفترة من الوقت ، وإصابة أحد الأهالي بالقرية بجرح نافذ بالصدر نقل على أثره الى المستشفى العام ، وتم إعادة فتح اللجنة مرة أخرى بعد تدخل الأمن وسيطرته على الموقف.

ورد للغرفة ملاحظات حول سير العملية الانتخابية من عدد من متابعى منظمات المجتمع مثل:

= جمعية أولادنا بمحافظة الجيزة مدرسة حافظ إبراهيم اللجان رقم 29 و 30 و 31 و 32 بمحافظة الجيزة دائرة إمبابة ، ومدرسة المنيرة الجديدة اللجان رقم 33 و 34 و 35 و 36 وتم رصد الآتى:

• تم فتح اللجان في الموعد المحدد لها في التاسعة صباحًا

• وجود إقبال من المشاركين الناخبين

• تواجد الأمن مكثف ، وعدم الإلتزام ببعض الإجراءات الإحترازية مثل دخول الناخبين بدون إرتداء الكمامات الواقية.

جمعية الوحدة العربية بدائرة قسم الدقي مدرسة بين السرايات النموذجية اللجنة الفرعية رقم ٨٩ رصد الآتى :

• وجود تجمعات لتوجيه الناخبين من قبل أتباع المرشحين.

• وجود أنصار لبعض المرشحين يقومون بتجميع بطاقات الناخبين وتوزيع بعض الهدايا والأموال وكسر الصمت الانتخابي .

• عدم معرفة بعض الناخبين بكيفية التصويت والعدد المطلوب منهم لاختيار المرشحين .

• مراعاة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على الوجه المطلوب.

• قيام رجال الأمن بالحرص على مساعدة كبار السن للدخول للجان.

- مدرسة السادات الرسمية قسم العمرانية بمحافظة الجيزة رقم اللجنه الفرعية ٦٥ تم رصد الآتى:

• بدء العمل باللجنة الانتخابية في موعدها المقرر في تمام الساعة التاسعة صباحا.

• حضور أعضاء اللجنة وهم رئيس اللجنة ومعاونيه من الموظفين بحضور موكلي المرشحين

• انضباط سير عملية الانتخابات منذ الساعات الأولى في اليوم الثانى بالإجراءات الاحترازية

مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنين بحى العجوزه اللجنة الفرعية رقم40تم رصد الآتى:

• بدء العمل باللجنة الانتخابية في موعدها المقرر في تمام الساعة التاسعة صباحا.

• حضور أعضاء اللجنة وهم رئيس اللجنة ومعاونيهم من الموظفين.

• حضور موكلي المرشحين

• توافد عدد متوسط من الناخبين على اللجنة والإدلاء بأصواتهم.

• انضباط سير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

• عدد الناخبين كبير مقارنة باليوم الأول

ـ منع أحد متابعى جمعية العدالة الإجتماعية بمحافظة الجيزة دائرة منشأة القناطر مدرسة الرحاب الإبتدائية من دخول اللجان الفرعية رقم 47، 48 ، 49.

وقد قام المجلس بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة الجيزة بمراكز(الحوامدية والبدرشين، ودائرة بولاق "فيصل") تم خلالها ملاحظة الأتى:

أولًا منطقة الحوامدية :مدرسة الوحدة المحلية بأم خنان لجان من رقم 88:84 ، والتى رصدت تكدس أمام المدرسة وذلك لحين إلتزام الناخبين بإرتداء الكمامات ، كما تلاحظ للبعثة وجود لافتات دعائية لعدد من المرشحين "محمد رشاد – إبراهيم حموده – محمد أبو الفتوح – أحمد رمزى" أمام كل من مدرسة الوحدة المحلية بأم خنان ومدرسة التعليم الأساسى ، فضلًا عن تواجد عدد كبير من الناخبين داخل اللجنة رقم 85 مما يعيق سير العملية الإنتخابية.

ثانيا منطقة البدرشين:

- مدرسة الشهيد مصطفى محمد أبوزيد الثانوية بنات بالبدرشين اللجان من ٧ الي ١٥ - وتم عدد من الملاحظات

1- وجود دعاية انتخابية أمام مقر المدرسة لصالح عدد من المرشحين وهم(ابو بكر غريب /فاروق ابوعيطة/سامح شقير/عماد عبدالتواب) كما يوجد نقل جماعي للناخبين لصالح المرشح أبوبكر غريب.

2- داخل اللجان يسود الهدوء ولكن لوحظ أن الغالبية العظمي من السيدات لا يعرفنا كيفية الإدلاء بالتصويت فهن فقط يعرفنا اسم مرشح واحد فقط يقومنا باختياره ، وبعد ذلك يسألنا الموجودين باللجنة ليساعدهن في اختيار باقي المرشحين وهو الأمر الذي يضطر رئيس اللجنة أن يتدخل ويوضح لهم ضرورة اختيارهم بأنفسهم وهذا الأمر يستغرق الكثير من الوقت كما تزيد الآعباء الملقاة على رئيس اللجنة والمساعدين له .

3- لاحظ أن رئيس أحد اللجان في المدرسة يضطر أن يقوم هو بالاختيار بنفسه بناء على رغبة الناخبين لكونهم لا يستطيعون حتى استخدام القلم في التأشير أمام المرشحين.

4- لاحظ توجيه الناخبين عن طريق ممثلي المرشح ابو بكر غريب .

5- كما لاحظ أن معظم اللجان موجودة بادوار عليا .

- مدرسة العميد عاطف الاسلامبولي الاعدادية بنين بالبدرشين اللجان من ١٦ الي ١٨ والتى تم رصد عدد من الملاحظات :

1- وجود دعاية انتخابية متمثلة في المرشحين المذكورين سلفا .

2- لاحظ وجود سيارة نصف نقل تجوب في محيط المدرسة معلق عليها ميكروفون يوجه من خلاله الناخبين للتصويت لصالح المرشح عماد عبدالتواب الدركلي .

3- داخل اللجان يسود الهدوء والانتظام لضعف الإقبال.

4- تلاحظ قيام رؤساء اللجان وضع الساتر في مواجهتهم بحيث يتمكنون من رؤية الناخب أثناء الإدلاء بأصواتهم منعا لقيام الناخبين بأي تجاوزات خلف الساتر كالتصوير بالموبيلات وهذا ما أكد عليه أكثر من قاضي في لجان مختلفة .

5- لوحظ وجود صور دعائية للمرشح أبوبكر غريب داخل اللجان كما يوجد توجيه ناخبين لصالح المرشح المذكر من جهة ممثليه داخل المدرسة .

6- وجود اللجان المذكورة بالادوار العلوية .

منطقة فيصل مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بفيصل حيث تلاحظ إتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية أمام اللجان مع توافر

تأمين اللجان الإنتخابية بشكل منظم ، والتيسير على كبار السن للإدلاء بأصواتهم من خلال توفير كراسى ومساعدتهم للوصول للجنة الإنتخابية ، فى كان هناك استمرار وجود دعاية إنتخابية لأحد المرشحين المستقلين أمام اللجنة.

محافظة بنى سويف

• رصد متابعى المجلس بفرعه بمحافظة بني سويف مركز ناصر صور وفيديو يوضح سيارة توزع كراتين على الناخبين منذ الصباح لصالح المرشح عصام خلاف على المقعد الفردي بالدائرة الثانية مقرها ناصر الوسطى بمحافظة بني سويف "مرفق فيديو".

• تلقى متابعى المجلس بفرعه بمحافظة بني سويف شكوى من السيدة / لمياء محمد سعد توفيق وكيل مرشح حاتم محمد تمام – فردى عن الدائرة الثانية محافظة بنى سويف ومقرها مركز ناصر تضمنت قيام مجموعة من الشباب بتوزيع كراتين لسلع غذائية على الناخبين أمام بعض المدارس بمركز ناصر ( مدرسة صلاح سالم الإبتدائية – مدرسة طه الساعى لجنة 175 ، 176 مدرسة بنى زايد الإبتدائية بقرية بنى زايد ) لتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح محمد سيد جنيدى.

محافظة الأسكندرية

- توافد الناخبين على الادلاء بأصواتهم بالعملية الإنتخابية فى وقت مبكر بلجان منطقتي المنتزة وأبو قير .

- رصدت ادارة الرصد الاعلامى بالمجلس ما تناولته جريدة الشروق عن وجود مسيرات تحفيزيه تضم العشرات من المواطنين تجوب الشوارع يغلب عليها الطابع النسائى لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم من خلال رفع لافتات دعائية تحمل اسم " ادارة الجمرك التعليمية والنقابة الفرعية للمعلمين بالجمرك فى منطقة المنشية والسبع بنات".

محافظة البحيرة

- أفاد أحد متابعى المجتمع المدنى بأن مدرسة أسماعيل الحبروك بمدينة دمنهور والتى تضم لجان ( 17، 18، 19 ) إستمراروجود دعاية إنتخابية لصالح من المرشحين على المقاعد الفردية.

محافظة أسيوط

رصد متابعى جمعية الوحدة العربية بأسيوط الأتى:

- توافد أهالى مركز الغنايم على مقار اللجان الإنتخابية منذ الساعات الأولى من الصباح للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم .

- لم يتم تسجيل أى مخالفة داخل تلك اللجان سواء من قبل المواطنين أو من قبل موكلى المرشحين ، وكانت تسير العملية الإنتخابية داخل مركز الغنايم بكل دقة وانضباط مع مراعاة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كوفيد ١٩ ومراعاة التباعد الإجتماعى بين الناخبين أثناء الإقتراع ، مع القيام بحملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

إضافة إلى توفير عدد من الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة أمام اللجان تسهيلًا على الناخبين ، والجدير بالذكر أن السيدات وكبار السن يتصدرن المشهد الإنتخابى.

وفى نهاية عملية التصويت باليوم الثانى من المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب 2020 ، ومع ساعات الغلق الأخيرة شهدت تزاحم كثيف أمام المقار الانتخابية وخاصة فى اللجان بالمناطق والاحياء الشعبية والريفية فى محاولة من الناخبين خلال اللحظات الأخيرة لدعم مرشحيهم .

وتؤكد غرفة عمليات المجلس المركزية وفروعها على استمرارها لمتابعة عملية الفرز واعلان النتائج.