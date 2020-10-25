تنسيقية الأحزاب عن المشاركة بالانتخابات : لوحة ذات طراز رفيع

وقال محمد عبد العزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تابعت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مدار يومين.
وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تابعت العملية الانتخابية من خلال 1500 متابع تم توزيعهم على اللجان والمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومين واستمروا فى عملهم حتى غلق اللجان فى التاسعة مساء اليوم.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن المتابعين أكدوا تعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وتسهيلهم لمهامهم وتسهيل مهام المتابعين ووسائل الإعلام المختلفة.
وأشادت تنسيقية الأحزاب بالقرارات التى اتخذتها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ملاحظ ارتفاع مشاركة السيدات فى المحافظات وخاصة فى محافظات الوجه القبلى، وزيادة التصويت فى منطقة حلايب وشلاتين وذلك عقب زيارة وفد من التنسيقية لحلايب وشلاتين وعقد لقاءات مع الأهالى فى المحافظة.
ووجه محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصرى الذى حرص على المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يرسم لوحة ذات طراز رفيع من الديمقراطية وممارسته للحق الدستورى.
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