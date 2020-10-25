لميس الحديدى عن الانتخابات: المصريون يفضلون دائمًا الساعات الأخيرة

وقالت الحديدى، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": إن الاقبال اليوم فى الصباح الباكر وعلى مدار النهار كان بين الضعيف والمتوسط لكن الكثافة ازدادت فى منتصف اليوم بشكل كثيف، لاسيما فى محافظات الصعيد والريف.
تابعت: "أنا روحت دائرتى النهاردة فى الدقى لأدلى بصوتى، والإقبال لم يكن كبير، لكن زاد مع منتصف النهار وحتى الساعات الأخيرة، وهى عادة المصريين حيث يفضلون دائمًا الساعات الأخيرة".
أوضحت الحديدى، أن الفرز سيبدأ بعد قليل وليس شرطًا حسم كافة مقاعد البرلمان اليوم لأنه قد يكون هناك إعادة فى بعض الدوائر التى تتسم بالمنافسة الشديدة.
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