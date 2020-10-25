صور.. وزير الأوقاف يزور مجمع الفقه الإسلامى بالخرطوم

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجمع الفقه الإسلامى بالخرطوم، حيث استضافه المجمع والوفد المرافق له على غداء عمل ناقش خلاله أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والمجمع وبخاصة فى قضايا التجديد.





حيث أشاد الجميع بعمق تجربة وزارة الأوقاف المصرية فى تجديد الخطاب الدينى وتناول القضايا، والفهم المقاصدى لنصوص الشرع الحنيف، وجهودها الكبيرة فى هذا المجال. وقد قام الوزير بإهداء نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمكتبة المجمع، وإهداء خمسين نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لأعضاء المجمع. جاء ذلك فى جو من الألفة والمودة والترحاب الكبير بزيارة وزير الأوقاف للمجمع ومشاركته المقدرة فى مؤتمر الإسلام وقضايا التجديد بين الأصل والعصر الذى عقد بالخرطوم .

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