مؤشرات أولية.. أبوالعينين يكتسح بـ لجنة شجرة الدر الإعدادية بالجيزة

انتهت اللجنة الفرعية رقم 39 ومقرها مدرسة شجرة الدر الإعدادية بالجيزة،، من فرز أصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2020. أظهرت مؤشرات النتائج الأولية حصول المرشح محمد أبو العينين على 470 صوتا فيما حصل أقرب منافسيه على 185 صوتا ووصل إجمالي عدد الناخبين المقيدين بكشوفات تلك اللجنة 3660، ووصل عدد الحضور 666، من بينهم 439 صوتا صحيحا.

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