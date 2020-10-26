عمليات «القومي للإعاقة» تنتهي من متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020

انتهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من متابعتها للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بالتزامن مع غلق باب اللجان الإنتخابية أمام الناخبين.
وأشار الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، من أجل توفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وأوضح المشرف العام على المجلس، في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن غرفة عمليات المجلس تلقت العديد من الاستعلامات التليفونية بغرض الاستفسار عن مقار لجانهم الانتخابية، إضافةً إلى عدد محدود من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية، ونقص الكراسي المتحركة فيها، والتي تم إبلاغها للهيئة الوطنية للإنتخابات، وتم التغلب عليها من قبل مساعدة رجال الشرطة والجيش للناخبين من ذوي الإعاقة بواسطة الوسائل المساعدة المختلفة، التي مكنتهم من الوصول إلى مقر لجانهم الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم.
الجدير بالذكر أن انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالداخل سوف تجرى يومي السبت والأحد الموافقين ٧ و٨ نوفمبر المقبل، على مستوى ١٣ محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
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