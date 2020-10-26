ورد إلى وزارة البيئة بلاغًا يفيد بتعرض 3 أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم ، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.
وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد الأسباب التى قد تكون تسببت في هذا الحادث.
وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيئة: نبحث أسباب هجوم سمكة قرش على 3 أفراد بـ جنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.