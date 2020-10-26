البيئة: نبحث أسباب هجوم سمكة قرش على 3 أفراد بـ جنوب سيناء

ورد إلى وزارة البيئة بلاغًا يفيد بتعرض 3 أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم ، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.

وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد الأسباب التى قد تكون تسببت في هذا الحادث.

وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.