غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة تستقبل 50 شكوى خلال يومي انتخابات مجلس النواب

تابع المجلس القومي للمرأة، على مدار يومين، سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي عقدت خلال يومي 24و25 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفرق المتابعين المحليين بالمحافظات.

أعلنت أمل عبد المنعم، مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس، تلقي غرفة العمليات 50 شكوى على مدار يومي الانتخابات ، وتم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت مديرة الغرفة، إلى أن أغلب الشكاوى جاءت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وتمت أفادتهن بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، كما وردت طلبات المساعدة في الوصول إلى المقار الانتخابية البعيدة جغرافيا بالنسبة للمرضى والمسنين وذوى الإعاقة، وقد تم توفير سيارات لتوصيلهم للإدلاء بأصواتهم وانتظارهم للرجوع وذلك بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظين ، الى جانب تلقي بعض الشكاوى المتعلقة بتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقار الانتخابية فى بعض المحافظات.

وتم التواصل مع غرف عمليات المحافظين، وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء وتم حل هذه الشكوى على الفور ، هذا الى جانب بلاغات بتكدس بعض اللجان، وقد تم تحريك فرق المتابعة المحلية للمجلس للمساعدة في تنظيم دخول الناخبات للجان للتصويت وتم بالفعل استعادة سير العملية الانتخابية باللجان بيسر.

وخلال المتابعة الميدانيه لفرق المتابعين المنتشرين بمحافظات المرحلة الاولى من الانتخابات، تم رصد تصدر المرأة المشهد الانتخابي بأغلب المحافظات خلال اليومين ،والتزام اللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، و توفير تغطية أمنية محكمة من القوات المسلحة والشرطة بالمقرات الانتخابية ، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية، هذا الى جانب استجابة الجهات المعنية للشكاوى والبلاغات بشكل فورى وازالة العقبات امام الناخبين.

يذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة عملت على مدار يومى الانتخابات طوال فترة التصويت وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات التي تواجه السيدات اثناء سير العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، إضافة الى غرف عمليات المحافظين.

كما تمت المساعدة في الاستعلام الفوري عن اللجان والمقرات الانتخابية للناخبين والناخبات،والمتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية ومدى انضباطها من خلال المتابعين المحليين بكافة محافظات المرحلة الأولى التى يجرى بها الانتخابات، إضافة الى الرصد الإعلامى لما يتم تداوله من اخبار وعقبات تعوق الناخبين من الإدلاء بأصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتحقق من صحتها وعمل الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين والناخبات.